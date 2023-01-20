Україна

Я думав, на курорт поїду… А тут жесть! Окупант скаржиться на відсутність техніки й шалені втрати

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 21 Січня 2023, 00:00

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