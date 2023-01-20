Я думав, на курорт поїду… А тут жесть! Окупант скаржиться на відсутність техніки й шалені втрати

Нові перехоплення від ГУР шокують усіх.

У телефонній розмові військовослужбовець РФ пояснює другу, що кількість російської армії не означає її якість. Також він розповів, що вся техніка знищена українськими Збройними силами, перестрілки виключно мінометні, а від автоматів користі нема.

Техніки немає! Вони мінометами б’ють, а ми що? Ми з автоматами, — скаржиться другові окупант.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ влаштовують окупантам справжнє пекло на фронті.

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