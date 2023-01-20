Першими кинулися на допомогу дітям: поліціянти розповіли, що побачили на місці авіатрощі 18 січня

Попри трагедії та катастрофи, ракети та тривоги, українське суспільство об’єднане і сильне у своїй солідарності. Кожен готовий кинутися на допомогу людям, що були в епіцентрі подій. Остання така подія сталася у Броварах 18 січня.

Коли гелікоптер впав між дитячим садком та житловим будинком, поліціянти перші прибули на місце трагедії. Вони рятували дітей, допомагали під час пожежі та евакуювали громадян у безпечні місця. Відео з нагрудних камер поліціянтів викликає мурахи по шкірі.

Його опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Поліція просто виконувала свою роботу: патрулювали у місті Бровари. Ті поліціянти, які були близько до місця трагедії, почули гелікоптер у небі, а ще за кілька секунд — вибух. Спалах вогню було видно далеко.

За спогадами цих чоловіків, які першими кинулися на допомогу громадянам, пожежа була повсюди, а деталі гелікоптера відлетіли до під’їзду багатоповерхівки.

— Майже одразу ми почули крики про допомогу, плач дітей. Ми перестрибнули через паркан дитячого садка, колега одразу зателефонував до екстрених служб, — розповідає один з охоронців порядку. Його колега в цей час, викликавши необхідні служби, побіг до головного входу дитячого садка.

Там чоловік вибив вікно, щоб дістатися до дітей та врятувати їх. Розбивати довелося рукою — внаслідок цього він отримав забій кістки.

Тих, хто не міг іти самостійно та був переляканим, поліція виносила з вікон на руках. Поліціянт пам’ятає дівчинку — її з дитсадка винесли у самому лише підгузку. Він накрив її ковдрою та передав цивільним.

Свою роботу поліціянти виконували швидко та без зайвих роздумів: заходили до приміщень, оглядали їх, забирали людей для евакуації, і так по колу.

За словами працівників поліції, багато простих людей допомагали їм рятувати постраждалих.

Очевидці страшної авіатрощі й досі не можуть прийти до тями. Про те, що пережили мешканці Броварів, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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