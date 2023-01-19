Вогонь, крики, обгорілі тіла: очевидці про авіатрощу в Броварах

Кожен день в Україні протягом останніх 11 місяців — це суцільна чорна стрічка у правому кутку. Авіакатастрофа у Броварах, що сталась напередодні, забрала життя 14 людей, серед яких — одна дитина. Ще 25 осіб постраждали та отримали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, гвинтокрил ДСНС, в якому було керівництво МВС, упав між дитячим садком та житловим будинком.

Офіційна причина падіння досі невідома. У Броварах учора оголосили триденну жалобу. У Київській ОВА повідомили, що родинам загиблих виділять матеріальну допомогу. Про те, що пережили жителі Броварів та про що згадують очевидці трагедії, розповідаємо далі.

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Батько дівчинки, яка зараз у реанімації у важкому стані, розповідає: у доньки жахливі опіки шкіри обличчя, а також руки та ноги.

Донька Олександра саме заходила з мамою до дитячого садка, коли сталася авіакатастрофа.

Вони вибігли з приміщення голими: на дружині згоріло пальто, лише рукави залишилися.

Інший житель Броварів ділиться: його дружину й досі не можуть знайти. В момент трагедії вона завела доньку до дитсадка та вийшла. На щастя, малеча практично неушкоджена.

— Телефон мовчить, ніде її немає. Як я зрозумів, тіла, що були під завалами, майже неможливо упізнати, — каже Станіслав.

Чому сталася авіатроща в Броварах

СБУ поки що оприлюднило три офіційні версії авіатрощі у Броварах:

несправність гвинтокрила;

помилка пілота;

умисне ушкодження гвинтокрила.

Свідки діляться думками: коли бачили момент трощі, не могли повірити, що гвинтокрил вилетів у такий густий туман.

Житель Броварів Володимир пригадує, що через погодні умови він не міг навіть побачити будинку навпроти. Він бачив, що гвинтокрил загорівся у повітрі, а потім упав на дитсадок. Одразу після того, як вертоліт упав, звичайні перехожі кинулися на допомогу постраждалим.

Гліб, який був серед тих, хто рятував потерпілих, розповідає: дітей з дитсадка просто передавали через паркан, оглядали та обмотували поранені ділянки, питали ім’я дитини та шукали її батьків.

За кілька хвилин після трагедії прибули й рятувальники, а небайдужі люди розмістили штаб у сусідній школі. Там приймали та розміщували потерпілих.

Головний лікар Броварської центральної лікарні Валентин Багнюк розповідає, що за перші хвилини до медзакладу доставили 24 особи: 14 дорослих та 10 дітей.

— Частина з потерпілих були у стані середньої тяжкості, а п’ятеро одразу відправили до реанімації у тяжкому стані.

Внаслідок трагедії у лікарнях залишаються 16 людей, шестеро з яких діти. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що дитячий садок не придатний до роботи.

— Там потрібно проводити обстеження, щоб взагалі зрозуміти, чи зможемо ми відновити його за допомогою капітального ремонту, чи потрібно буде вжити інших заходів.

Дітей буде переведено до сусідніх навчальних закладів, дитячих садків. Зараз є така можливість, групи не будуть переповнені.

Нині люди й досі несуть квіти та іграшки до місця трагедії.

Жінка, на чию автівку впав гвинтокрил, ділиться: вони дивом вціліли, бо якби не автівка на шляху до під’їзду, то гвинт влетів би у будинок.

— Взагалі, зараз дивимося траєкторію того гвинта і розуміємо, що якби не машина, він би влетів просто в під’їзд. Руйнувань було б більше.

Дуже шкода людей. Може, пілот і хотів би відвести кудись гвинтокрил, але в цьому місці просто нікуди: садок, впритул школа. І все це оточене багатоповерхівками.

Йшов би на кілька метрів вище, був би на шляху наш будинок, — каже вона.

Як на трагедію відреагував світ, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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