“Я тепер дочку за непунктуальність сварити не буду”: історія тієї самої автівки, на яку впав гвинтокрил, з перших уст

Трагедія, яка сталася сьогодні зранку, сколихнула не лише Україну, а й весь світ. Смерть очільників МВС та жертви серед мирного населення, а особливо дітей, — ось що спровокувала війна терористичної Росії.
Та є історія, яка вселяє надію та дарує звичне тепло від розуміння, що подія могла б забрати іще більше життів, але цього це сталося.
Редакція Вікна-новини знайшла жінку, чия автівка опинилася під уламками гелікоптера 18 січня. Про те, як дивом люди не були у машині та що передувало трагедії, розповідаємо далі.
Гелікоптер із дев’ятьма людьми на борту впав просто між житловим будинком та дитячим садком. Через це постраждав і сам будинок, а у будівлі садка зайнялася пожежа.
На перших фото, що публікували ЗМІ та очевидці, біля пошкодженого будинку видно автівку, розтрощену гелікоптером.
Жінка, яка виявилася власницею машини, у своєму Facebook за кілька годин після події написала: з нею та її сім’єю все добре — завдяки доньці.
— Ми живемо в цьому під’їзді, під яким стояла машина. Вийшли, тільки коли почалась евакуація, бо до цього вихід був заблокований.
Просто щаслива, що донька затрималася, бо вже стояла в дверях одягнена. Мала йти в школу, яка за садочком, — коментує вона редакторці.
Просто щаслива, що донька затрималася, бо вже стояла в дверях одягнена. Мала йти в школу, яка за садочком, — коментує вона редакторці.
Сама ж Алла Рогозина каже, що до трагедії чула зростальний гул.
За спогадами Алли, перед тим, як все сталося, вони всі почули гучний зростальний гул.
— Подумала, що сміттєвоз. Але робилося все гучніше. А потім спалах.
Вибух був, але скоріше від падіння. Бо не сказати, що дуже гучний — не як ракета.
Вибух був, але скоріше від падіння. Бо не сказати, що дуже гучний — не як ракета.
Евакуація почалася швидко. Відповідні служби оперативно підтягнулися. Також мешканка будинку каже, що через подію зникла електроенергія, тож збігати довелося пішки.
— Ми всім гупали у двері, щоб люди виходили. Вітер ще й у бік будинку був, тому задимлено стало сильно.
Рятувальники швидко вивели всіх на безпечну відстань та опитали.
Рятувальники швидко вивели всіх на безпечну відстань та опитали.
Нагадаємо, що сьогодні ранком у Броварах сталася трагедія, під час якої загинув міністр МВС Денис Монастирський. Про деталі події та остаточну кількість постраждалих читай у нашому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!
Фото: Reuters