“Я теперь дочь за непунктуальность ругать не буду”: история того самого автомобиля, на который упал вертолет, из первых уст

Трагедия, которая произошла сегодня утром, всколыхнула не только Украину, но и весь мир. Смерть руководства МВД и жертвы среди мирного населения, а особенно детей, — вот что спровоцировала война террористической России.
Но есть история, которая вселяет надежду и дарит привычное тепло от понимания, что трагедия могла бы унести еще больше жизней, но этого не произошло.
Редакция Вікна-новини нашла женщину, чей автомобиль оказался под обломками вертолета 18 января. О том, как люди чудом не находились в машине и что предшествовало трагедии, рассказываем дальше.
Вертолет с девятью людьми на борту упал прямо между жилым домом и детским садом. Из-за этого пострадал и сам дом, а в здании сада загорелся пожар.
На первых фото, которые публиковали СМИ и очевидцы, возле поврежденного дома виден автомобиль, разбитый вертолетом.
Женщина, которая оказалась владелицей машины, в своем Facebook через несколько часов после происшествия написала: с ней и ее семьей все хорошо благодаря дочери.
— Мы живем в этом подъезде, под которым стояла машина. Вышли, только когда началась эвакуация, потому что до этого выход был заблокирован.
Просто счастлива, что дочь задержалась, потому что уже стояла в дверях одетая. Должна была идти в школу, которая за садиком, — комментирует она редактору.
Просто счастлива, что дочь задержалась, потому что уже стояла в дверях одетая. Должна была идти в школу, которая за садиком, — комментирует она редактору.
Сама же Алла Рогозина говорит, что до трагедии слышала растущий гул.
По воспоминаниям Аллы, перед тем, как все произошло, они все услышали громкий гул.
— Подумала, что мусоровоз. Но делалось все громче. А потом вспышка.
Взрыв был, но скорее падения. Не сказать, что очень громкий — не как ракета.
Взрыв был, но скорее падения. Не сказать, что очень громкий — не как ракета.
Эвакуация началась быстро. Соответствующие службы оперативно подтянулись. Также жительница дома говорит, что из-за происшествия исчезла электроэнергия, так что сбегать пришлось пешком.
— Мы всем стучали в дверь, чтобы люди выходили. Ветер еще и в сторону дома был, потому дымно стало сильно.
Спасатели быстро вывели всех на безопасное расстояние и опросили.
Спасатели быстро вывели всех на безопасное расстояние и опросили.
Напомним, что сегодня утром в Броварах произошла трагедия, в которой погиб министр МВД Денис Монастырский. О деталях происшествия и окончательном количестве пострадавших читай в нашем материале.
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Фото: Reuters