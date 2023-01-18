Трагедия, которая произошла сегодня утром, всколыхнула не только Украину, но и весь мир. Смерть руководства МВД и жертвы среди мирного населения, а особенно детей, — вот что спровоцировала война террористической России.

Но есть история, которая вселяет надежду и дарит привычное тепло от понимания, что трагедия могла бы унести еще больше жизней, но этого не произошло.

Редакция Вікна-новини нашла женщину, чей автомобиль оказался под обломками вертолета 18 января. О том, как люди чудом не находились в машине и что предшествовало трагедии, рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Дочь задержалась в дверях

Вертолет с девятью людьми на борту упал прямо между жилым домом и детским садом. Из-за этого пострадал и сам дом, а в здании сада загорелся пожар.

На первых фото, которые публиковали СМИ и очевидцы, возле поврежденного дома виден автомобиль, разбитый вертолетом.

“Я теперь дочь за непунктуальность ругать не буду”: история того самого автомобиля, на который упал вертолет, из первых уст / 3 Фотографии

Женщина, которая оказалась владелицей машины, в своем Facebook через несколько часов после происшествия написала: с ней и ее семьей все хорошо благодаря дочери.

— Мы живем в этом подъезде, под которым стояла машина. Вышли, только когда началась эвакуация, потому что до этого выход был заблокирован.

Просто счастлива, что дочь задержалась, потому что уже стояла в дверях одетая. Должна была идти в школу, которая за садиком, — комментирует она редактору.

Сама же Алла Рогозина говорит, что до трагедии слышала растущий гул.

Что было перед падением вертолета 18 января

По воспоминаниям Аллы, перед тем, как все произошло, они все услышали громкий гул.

— Подумала, что мусоровоз. Но делалось все громче. А потом вспышка.

Взрыв был, но скорее падения. Не сказать, что очень громкий — не как ракета.

Эвакуация началась быстро. Соответствующие службы оперативно подтянулись. Также жительница дома говорит, что из-за происшествия исчезла электроэнергия, так что сбегать пришлось пешком.

— Мы всем стучали в дверь, чтобы люди выходили. Ветер еще и в сторону дома был, потому дымно стало сильно.

Спасатели быстро вывели всех на безопасное расстояние и опросили.

Напомним, что сегодня утром в Броварах произошла трагедия, в которой погиб министр МВД Денис Монастырский. О деталях происшествия и окончательном количестве пострадавших читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!

Фото: Reuters