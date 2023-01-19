Огонь, крики, обгоревшие тела: очевидцы про авиакатастрофу в Броварах

Каждый день в Украине последние 11 месяцев — это сплошная черная лента в правом углу. Авиакатастрофа в Броварах, которая произошла накануне, унесла жизни 14 человек, среди которых — один ребенок. Еще 25 человек пострадали и получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вертолет ГСЧС, в котором находилось руководство МВД, упал между детским садом и жилым домом.

Официальная причина падения до сих пор неизвестна. В Броварах вчера объявили трехдневный траур. В Киевской ОВА сообщили, что семьям погибших выделят материальную помощь. О том, что пережили жители Броваров и что вспоминают очевидцы трагедии, рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Отец девочки, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказывает: у дочери ужасные ожоги кожи лица, а также руки и ноги.

Дочь Александра как раз заходила с мамой в детский сад, когда произошла авиакатастрофа.

Они выбежали из помещения голыми: на жене сгорело пальто, только рукава остались.

Другой житель Броваров делится: его жену до сих пор не могут найти. В момент трагедии она завела дочь в детсад и вышла. К счастью, малышка практически невредима.

— Телефон молчит, нигде ее нет. Как я понял, находившиеся под завалами тела почти невозможно опознать, — говорит Станислав.

Почему произошла авиакатастрофа в Броварах

СБУ на данный момент обнародовала три официальные версии авиакатастрофы в Броварах:

неисправность вертолета;

ошибка пилота;

умышленное повреждение вертолета.

Свидетели делятся мыслями: когда видели момент падения вертолета, не могли поверить, что он вылетел в такой густой туман.

Житель Броваров Владимир вспоминает, что из-за погодных условий не мог даже увидеть дома напротив. Он видел, что вертолет загорелся в воздухе, а затем упал на детсад. Сразу после того, как вертолет упал, обычные прохожие бросились на помощь пострадавшим.

Глеб, который был среди спасавших пострадавших рассказывает: детей из детсада просто передавали через забор, осматривали и обматывали раненые участки, спрашивали имя ребенка и искали его родителей.

Через несколько минут после трагедии прибыли и спасатели, а неравнодушные люди разместили штаб в соседней школе. Там принимали и размещали потерпевших.

Главный врач Броварской центральной больницы Валентин Багнюк рассказывает, что за первые минуты в медучреждение доставили 24 человека: 14 взрослых и 10 детей.

— Часть из пострадавших была в состоянии средней тяжести, а пятерых сразу отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В результате трагедии в больницах остаются 16 человек, шестеро из которых дети. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что детский сад не пригоден для работы.

— Там нужно проводить обследование, чтобы вообще понять, сможем ли мы восстановить его с помощью капитального ремонта или нужно будет провести другие мероприятия.

Дети будут переведены в соседние учебные заведения, детские сады. Сейчас есть такая возможность, группы не будут переполнены.

Сейчас люди до сих пор несут цветы и игрушки к месту трагедии.

Женщина, на чей автомобиль упал вертолет, делится: они чудом уцелели, потому что если бы не автомобиль на пути к подъезду, то винт влетел бы в дом.

— Вообще сейчас смотрим траекторию того винта и понимаем, что если бы не машина, он бы влетел прямо в подъезд. Разрушений было бы больше.

Очень жаль людей. Может, пилот и хотел бы отвести куда-то вертолет, но в этом месте просто некуда: садик, вплотную школа. И все это окружено многоэтажками.

Шел бы на несколько метров выше, был бы на пути наш дом, — говорит она.

Как на трагедию в Броварах отреагировал мир, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!