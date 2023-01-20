Первыми бросились на помощь детям: полицейские рассказали, что увидели на месте авиакатастрофы 18 января

Несмотря на трагедии и катастрофы, ракеты и тревоги, украинское общество объединено и сильно в своей солидарности. Каждый готов броситься на помощь людям, находившимся в эпицентре событий. Последнее такое событие произошло в Броварах 18 января.
Когда вертолет упал между детским садом и жилым домом, полицейские первыми прибыли на место трагедии. Они спасали детей, помогали и эвакуировали граждан в безопасные места. Видео из нагрудных камер полицейских вызывает мурашки по коже.
Его опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Полиция просто выполняла свою работу: патрулировала в городе Бровары. Те полицейские, которые были близко к месту трагедии, услышали вертолет в небе, а еще через несколько секунд — взрыв. Вспышка огня была видна далеко.
По воспоминаниям этих мужчин, которые первыми бросились на помощь гражданам, пожар был повсюду, а детали вертолета улетели в подъезд многоэтажки.
— Почти сразу мы услышали крики о помощи, плач детей. Мы перепрыгнули через забор детского сада, коллега сразу позвонил по телефону в экстренные службы, — рассказывает один из охранников порядка. Его коллега в это время, вызвав необходимые службы, побежал к главному входу в детский сад.
Там мужчина выбил окно, чтобы добраться до детей и спасти их. Разбивать пришлось рукой — в результате он получил ушиб кости.
Там мужчина выбил окно, чтобы добраться до детей и спасти их. Разбивать пришлось рукой — в результате он получил ушиб кости.
Тех, кто не мог идти самостоятельно и был испуган, полиция выносила из окон на руках. Полицейский помнит девочку — ее из детсада вынесли в одном подгузнике. Он накрыл ее одеялом и передал гражданским.
Свою работу полицейские выполняли быстро и без лишних раздумий: заходили в помещения, осматривали их, забирали людей для эвакуации, и так по кругу.
По словам сотрудников полиции, многие простые люди помогали им спасать пострадавших.
По словам сотрудников полиции, многие простые люди помогали им спасать пострадавших.
Очевидцы страшной авиакатастрофы до сих пор не могут прийти в себя. Что пережили жители Броваров, мы писали в нашем другом материале.
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