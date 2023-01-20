Первыми бросились на помощь детям: полицейские рассказали, что увидели на месте авиакатастрофы 18 января

Несмотря на трагедии и катастрофы, ракеты и тревоги, украинское общество объединено и сильно в своей солидарности. Каждый готов броситься на помощь людям, находившимся в эпицентре событий. Последнее такое событие произошло в Броварах 18 января.

Когда вертолет упал между детским садом и жилым домом, полицейские первыми прибыли на место трагедии. Они спасали детей, помогали и эвакуировали граждан в безопасные места. Видео из нагрудных камер полицейских вызывает мурашки по коже.

Его опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Полиция просто выполняла свою работу: патрулировала в городе Бровары. Те полицейские, которые были близко к месту трагедии, услышали вертолет в небе, а еще через несколько секунд — взрыв. Вспышка огня была видна далеко.

По воспоминаниям этих мужчин, которые первыми бросились на помощь гражданам, пожар был повсюду, а детали вертолета улетели в подъезд многоэтажки.

— Почти сразу мы услышали крики о помощи, плач детей. Мы перепрыгнули через забор детского сада, коллега сразу позвонил по телефону в экстренные службы, — рассказывает один из охранников порядка. Его коллега в это время, вызвав необходимые службы, побежал к главному входу в детский сад.

Там мужчина выбил окно, чтобы добраться до детей и спасти их. Разбивать пришлось рукой — в результате он получил ушиб кости.

Тех, кто не мог идти самостоятельно и был испуган, полиция выносила из окон на руках. Полицейский помнит девочку — ее из детсада вынесли в одном подгузнике. Он накрыл ее одеялом и передал гражданским.

Свою работу полицейские выполняли быстро и без лишних раздумий: заходили в помещения, осматривали их, забирали людей для эвакуации, и так по кругу.

По словам сотрудников полиции, многие простые люди помогали им спасать пострадавших.

Очевидцы страшной авиакатастрофы до сих пор не могут прийти в себя. Что пережили жители Броваров, мы писали в нашем другом материале.

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