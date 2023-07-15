Люди

Вместо гаджетов попросили корову: история многодетной семьи и счастливом детстве во время войны

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 15 июля 2023, 20:00

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Детский дом семейного типа

Вместо гаджетов попросили корову: история многодетной семьи и счастливом детстве во время войны
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