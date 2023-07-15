Вместо гаджетов попросили корову: история многодетной семьи и счастливом детстве во время войны

Говорят, вместе можно преодолеть любую беду. Украинцы сплачиваются, чтобы одолеть врага. Но с какой сложностью сталкиваются многодетные семьи во время полномасштабной войны?

Детский дом семейного типа из села Белка Одесской области получил необычную помощь от Фонда Елены Зеленской — вместо гаджетов они попросили корову. Это предложили сами дети, ведь для большого семейства нужно соответствующее хозяйство.

Сейчас в семье Федоренко воспитывают десять родных и приемных детей. Четверо старших уже живут по отдельности.

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Каждый из семьи отвечает за свою часть хозяйства: кто-то ухаживает за кроликами, другие — за коровой. Кроме того, есть ещё и огород.

Как Елена Зеленская помогает другим семьям и кто может получить помощь, мы рассказывали раньше!

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