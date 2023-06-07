Уже в декабре заедут в новое жилище! Елена Зеленская помогает восстанавливать дома для многодетных семей

Под Харьковом построят новый дом для большой семьи из Двуречной. Поселок в Купянском районе Харьковской области с сентября находится на линии огня и почти полностью разрушен российской армией.

Восемь детей из дома семейного типа остались без крова. Фонд Елены Зеленской совместно с партнерами — международными инвесторами и государством — воплощает проект Адрес детства.

Его цель — вернуть дом большим приемным семьям, который у них забрала полномасштабная война. А таких более 50.

Поселок Коротич вблизи Харькова. В частном секторе среди домов местных жителей земельный участок огражден красной лентой.

На презентации будущего дома семьи, для которой построят жилье, нет. Мама-воспитательница и восемь детей сейчас находятся в лагере в Карпатах.

Елена Зеленская организовала отдых для 1200 детей и их родителей из более чем 15 домов семейного типа. Еще до поездки они рассказали о пережитом ужасе. Их дом поврежден обстрелами.

Двуречная с сентября под постоянным огнем — авиация, артиллерия, танки — россияне лупят со всего подряд.

Возвращаться, во-первых, некуда, там нет не только дома, поселка нет полностью. Бомбы такие разрывались — сидим, как помню, бах!

А потом маленькие бах-бах-бах, это, наверное, те кассетные бомбы, — рассказывает мама-воспитательница детского дома семейного типа Лариса Дрильчук.

Строительство начнется в июле, а уже в декабре семья сможет заехать в новое жилье, говорит первая леди.

В Фонде хотят, чтобы проект расширялся, и готов к сотрудничеству с меценатами, общественными организациями, благотворительными фондами, чтобы как можно больше украинских детей жили в уютном и безопасном доме.

Напомним, ранее мы рассказывали об онлайн-платформе для волонтеров, чтобы следить за восстановлениями.

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