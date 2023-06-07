Уже в грудні заїдуть у нову оселю! Олена Зеленська допомагає відновлювати домівки для багатодітних родин

Під Харковом побудують новий дім для великої родини з Дворічної. Селище в Куп’янському районі на Харківщині з вересня перебуває на лінії вогню і майже повністю зруйноване російською армією.

Вісім дітей з будинку сімейного типу лишилися без даху над головою. Фундація Олени Зеленської спільно з партнерами — міжнародними інвесторами та державою — втілює проект Адреса дитинства.

Його мета — повернути дім великим прийомним родинам, який у них забрала повномасштабна війна. Таких понад 50.

Селище Коротич поблизу Харкова. У приватному секторі посеред будинків місцевих жителів земельна ділянка огороджена червоною стрічкою.

На презентації майбутнього будинку родини, для якої побудують житло, нема. Мама-вихователька і восьмеро дітей зараз перебувають у таборі в Карпатах.

Олена Зеленська організувала відпочинок для 1200 дітлахів та їхніх батьків із понад 15 будинків сімейного типу. Ще до поїздки вони розповіли про пережите жахіття. Їхня оселя пошкоджена обстрілами.

Дворічна з вересня під постійним вогнем — авіація, артилерія, танки — росіяни луплять з усього підряд.

Повертатись, по-перше, нікуди, там немає не те що будинку, селища немає повністю. Бомби такі розривалися — сидимо, як пам’ятаю, бах!

А потім маленькі бах-бах-бах, це напевно, ті касетні бомби, — розповідає мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу Лариса Дрильчук.

Будівництво почнеться у липні, а вже у грудні родина зможе заїхати в нову оселю, каже перша леді.

У Фундації хочуть, аби проект розширювався, і готові до співпраці з меценатами, громадськими організаціями, благодійними фондами, щоб якомога більше українських дітей жили в затишному і безпечному домі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про онлайн-додаток для волонтерів, щоб слідкувати за відбудовами.

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