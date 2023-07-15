Замість гаджетів попросили корову: історія багатодітної родини та їхнього життя під час війни

Кажуть, разом можна перемогти будь-яку біду. Українці гуртуються, аби здолати ворога. Та з якими складнощами стикаються багатодітні сім’ї під час повномасштабної війни?

Дитячий будинок сімейного типу із села Білка Одеської області отримав незвичну допомогу від Фундації Олени Зеленської — замість гаджетів вони попросили корову. Це запропонували самі діти, адже для великої родини потрібне відповідне господарство.

Наразі у сім’ї Федоренків виховують десятеро рідних і названих дітей. Четверо старших уже живуть окремо.

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Кожен з родини відповідає за свою частину господарства: хто доглядає за кролями, інші — за коровою. А на господі ще й город.

Як Олена Зеленська допомагає іншим сім’ям та хто може отримати допомогу, ми розповідали раніше!

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