Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны

Медицинская система является необходимой составляющей для нормального функционирования государства. Наши врачи ежечасно спасают жизнь как гражданских, так и военных.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с медицинскими учреждениями в Украине, дистанционной медицине, коронавирусе и поставках лекарственных препаратов.

Работа медучреждений

Сегодня ситуация с учреждениями здравоохранения контролируется в тех регионах, которые не подвергались обстрелам террористов.

К сожалению, оккупанты обстреляли уже 63 больницы. Пять медицинских работников погибли, более десяти ранены.

Чтобы получить медицинскую помощь, нужно обратиться в больницу по месту постоянного или временного проживания.

Дистанционная медицина

Если больница по вашему месту нахождения не работает или вы не можете добраться до нее, вы можете получить медицинскую консультацию по телефонному номеру 0 800 60 20 19.

Вы набираете номер, рассказываете свою проблему — и вас перенаправляют к узкопрофильному врачу.

Ситуация с коронавирусом

По данным работающих больниц, за вчерашний день было выявлено 6700 новых случаев коронавирусной болезни.

Госпитализированы 5700 пациентов, значительное количество которых нуждается в кислородной терапии.

Это также для нас вызов — доставлять жидкий кислород в медучреждения. Оккупанты стреляют по авто с кислородом, и одну такую ​​машину повредили, — рассказывает Ляшко.

Поставка и изготовление лекарств

Министр отмечает, что проблем с лекарствами нет, поэтому делать ажиотаж и накупать препараты заранее не нужно.

В первые дни войны была проблема с выходом фармацевтов и логистикой, но сейчас этот вопрос урегулирован.

Актуальный список работающих аптек и имеющихся там медпрепаратов можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения и на сервисе Tabletki.ua.

Кроме того, есть карты травмпунктов и аптек Киева. Читай, куда обратиться за помощью.