Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны

Медицинская система является необходимой составляющей для нормального функционирования государства. Наши врачи ежечасно спасают жизнь как гражданских, так и военных.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с медицинскими учреждениями в Украине, дистанционной медицине, коронавирусе и поставках лекарственных препаратов.
Сегодня ситуация с учреждениями здравоохранения контролируется в тех регионах, которые не подвергались обстрелам террористов.
К сожалению, оккупанты обстреляли уже 63 больницы. Пять медицинских работников погибли, более десяти ранены.
К сожалению, оккупанты обстреляли уже 63 больницы. Пять медицинских работников погибли, более десяти ранены.
Чтобы получить медицинскую помощь, нужно обратиться в больницу по месту постоянного или временного проживания.
Если больница по вашему месту нахождения не работает или вы не можете добраться до нее, вы можете получить медицинскую консультацию по телефонному номеру 0 800 60 20 19.
Вы набираете номер, рассказываете свою проблему — и вас перенаправляют к узкопрофильному врачу.
По данным работающих больниц, за вчерашний день было выявлено 6700 новых случаев коронавирусной болезни.
Госпитализированы 5700 пациентов, значительное количество которых нуждается в кислородной терапии.
Это также для нас вызов — доставлять жидкий кислород в медучреждения. Оккупанты стреляют по авто с кислородом, и одну такую машину повредили, — рассказывает Ляшко.
Это также для нас вызов — доставлять жидкий кислород в медучреждения. Оккупанты стреляют по авто с кислородом, и одну такую машину повредили, — рассказывает Ляшко.
Министр отмечает, что проблем с лекарствами нет, поэтому делать ажиотаж и накупать препараты заранее не нужно.
В первые дни войны была проблема с выходом фармацевтов и логистикой, но сейчас этот вопрос урегулирован.
В первые дни войны была проблема с выходом фармацевтов и логистикой, но сейчас этот вопрос урегулирован.
Актуальный список работающих аптек и имеющихся там медпрепаратов можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения и на сервисе Tabletki.ua.
Кроме того, есть карты травмпунктов и аптек Киева. Читай, куда обратиться за помощью.