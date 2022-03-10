Украина

Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 10 марта 2022, 20:00

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Віктор Ляшко про роботу лікарень, дистанційну медицину та постачання ліків

Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны
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0:04:44
Сергей Лещенко
Цепи в украинской армии, ложь Лаврова и американские лаборатории. Лещенко о фейковых новостях
0:02:07
ситуація на Запоріжжі
Российские войска прибегают к репрессиям: ситуация в Запорожской области
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