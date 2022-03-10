Ляшко про роботу лікарень, дистанційну медицину та постачання ліків під час війни

Медична система є необхідною складовою нормального функціонування держави. Наші лікарі щогодини рятують життя як цивільних, так і військових.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з медичними закладами в Україні, дистанційну медицину, коронавірус та постачання лікарських препаратів.

Робота медзакладів

Сьогодні ситуація з закладами охорони здоров’я контрольована в тих регіонах, які не піддавалися обстрілам терористів.

На жаль, окупанти обстріляли вже 63 лікарні. П’ять медичних працівників загинуло, більш як десять поранено.

Щоб отримати медичну допомогу, треба звернутися в лікарню за місцем постійного чи тимчасового проживання.

Дистанційна медицина

Якщо лікарня за вашим місцем перебування не працює чи ви не маєте змоги дістатися неї, ви можете отримати медичну консультацію за телефонним номером 0 800 60 20 19.

Ви набираєте номер, розповідаєте свою проблему — і вас перенаправляють до вузькопрофільного лікаря.

Ситуація з коронавірусом

За даними лікарень, які працюють, за вчорашній день було виявлено 6700 нових випадків коронавірусної хвороби.

Госпіталізовано 5700 пацієнтів, значна кількість яких потребує кисневої терапії.

Це також для нас виклик — доставляти рідкий кисень до медзакладів. Окупанти стріляють по авто з киснем, і одну таку машину пошкодили, — розповідає Ляшко.

Постачання та виготовлення ліків

Міністр зазначає, що проблем з ліками немає, тому робити ажіотаж і накуповувати препарати наперед непотрібно.

У перші дні війни була проблема з виходом фармацевтів та логістикою, але наразі це питання врегульовано.

Актуальний список аптек, які працюють, та наявних там медпрепаратів можна переглянути на сайті Міністерства охорони здоров’я та на сервісі Tabletki.ua.

Крім того, є мапи травмпунктів та аптек Києва. Читай, куди звернутися по допомогу.