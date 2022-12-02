Работа на грани жизни и смерти — как саперы ежесекундно рискуют жизнью

Звонки во время войны напичканы страхом. Даже если ты — опытный сапер.

Игорь Овчарук, начальник части гуманитарного разминирования Межрегионального центра ГСЧС Украины, не всегда дозванивается родным, чтобы сказать, что с ним все хорошо.

Переживает Игорь также и за своих подчиненных. Его команда — это профессиональный механизм по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных элементов войны. Но, в первую очередь, они — люди!

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Игорь и его команда морально не были готовы к войне, но все же они готовились к тяжелой и такой необходимой сейчас работе.

Уже в шесть утра в тот самый февральский день мы вышли на работу. Преодолевали последствия первого обстрела Харькова, в районе индустриального моста, — вспоминает Игорь.

Первые дни были сверхсложными, ведь ездить на вызовы приходилось непрерывно. Россияне “щедро” заваливали город снарядами всех размеров, калибра и назначения.

Сейчас саперы одолевают последствия войны в деоккупированной части области, где работа не прекращается ни на мгновение, но свои трудности возникли и здесь.

Подробнее о них расскажем тебе в видео.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как саперы одолевают последствия нашествия оккупантов.