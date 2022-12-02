Робота на межі життя та смерті — як сапери щосекунди ризикують життям

Дзвінки під час війни нашпиговані страхом. Навіть якщо ти — досвідчений сапер.

Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру ДСНС України — не завжди додзвонюється до рідних, щоб сказати, що з ним усе добре.

Переживає Ігор також і за своїх підлеглих. Його команда — це професійний механізм із вияву та знешкодження вибухонебезпечних елементів війни. Але, в першу чергу, вони — люди!

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Ігор та його команда морально не були готові до війни, але все ж таки вони готувалися до важкої і такої необхідної зараз праці.

Вже о шостій ранку того самого лютневого дня ми вийшли на роботу. Долали наслідки першого обстрілу Харкова, в районі індустріального мосту, — згадує Ігор.

Перші дні були надскладними, адже їздити на виклики доводилось беззупинно. Росіяни “щедро” завалювали місто снарядами різного віку, калібру та призначення.

Зараз сапери долають наслідки війни у деокупованій частині області, де робота не припиняється ні на мить, але свої труднощі виникли і тут.

Детальніше розповімо тобі у відео.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як сапери долають наслідки навали окупантів.