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Сміття, гілки та навіть пляшки можуть крити в собі небезпеку: як сапери навчають цивільних пошуковців мін

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 15 Липня 2022, 13:00
Сміття, гілки та навіть пляшки можуть крити в собі небезпеку: як сапери навчають цивільних пошуковців мін

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