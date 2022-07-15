Сміття, гілки та навіть пляшки можуть крити в собі небезпеку: як сапери навчають цивільних пошуковців мін

В Україні професійні сапери навчають цивільних пошуковців розпізнавати міни. Їхнє завдання — правильно обстежити небезпечну територію, помітити вибухівку та викликати на допомогу рятувальників.

Серед охочих здобути такі навички — місцеві управлінці, лісники, грибарі й ті, хто просто любить гуляти лісом.

Обстеження небезпечних місць

Найулюбленіше місце окупантів для мінувань — ліс. Здебільшого саме там вони розбивали собі табір, а коли втікали — замінували кожен куточок.

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Протипіхотні та протитанкові міни трапляються просто на стежках та перехрестях, прикопані землею або ж замасковані травою.

Виявлення вибухівки

Загарбники лишають вибухівку буквально скрізь. Ознаками мінувань може бути будь-що:

насічки;

обламані гілки;

сміття тощо.

До прикладу, пляшками окупанти полюбляють маскувати так звані “пускові механізми” для вибухівки.

Або ж ось ще один метод мінування дерев: поки людина дивиться собі під ноги, аби не стати на міну, небезпека чатує над головою.

Це називається “кинути павука”. Цю штуку часто застосовували в Станиці Луганській. Вони (росіяни — ред.) довго там сиділи. І любили кидати от таких павучків. Ви йдете, плечем, каскою, бронежилетом чіпляєте. Граната. 5-7 осіб немає, — розповідає інструктор.

Підказки, що дерево заміноване:

зламані гілки;

насічки на стовбурі;

притоптана трава довкола.

Виявивши підозрілий предмет, пошуковець має передати справу саперам. Навчання для ідентифікаторів тривають три дні, а далі практика.

Чи варто цивільним ходити до лісу

Піротехніки ДСНС просять мирних жителів не навідуватись цьогоріч до лісу. Особливо це стосується територій, де побували окупанти. Адже без особливих навичок зауважити вибухівку майже неможливо.

Наразі в Україні 230 квадратних кілометрів території не обстежені, тобто потенційно небезпечні.

Крім того, ще 19 тисяч квадратних кілометрів замінованих акваторій. До прикладу, лише у річці Ірпінь, що на Київщині, знайшли 12 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Сапери в Україні щодня підривають по кілька сотень ворожих снарядів, та знаходять нові. Дивись, як працюють вибухотехніки під час війни.

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