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Від Точки-У до Смерчів: як вибухотехніки щодня ліквідовують до 600 кг ворожих снарядів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2022, 20:30

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