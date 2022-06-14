Від Точки-У до Смерчів: як вибухотехніки щодня ліквідовують до 600 кг ворожих снарядів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії лише вибухотехніки, які служать у поліції, знешкодили 90 тис. ворожих снарядів по всій території України. Для порівняння, за весь минулий рік цей підрозділ ліквідував 3,5 тис. боєприпасів. Вибухотехніки щодня підривають по кілька сотень ворожих снарядів, та, наприклад, на Київщині, досі знаходять нові.

Авіаційні ракети, некеровані реактивні снаряди (які застосовуються гелікоптерами), Смерчі з уламком фугасної бойової частини, тактичні ракетні комплекси Точка-У та артилерійські боєприпаси — це все знаходять вибухотехніки.

— У нас було завдання зачищення місць ведення бойових дій або зосередження військ противника. Те, що тут лежить, вже не можна використовувати, а все, що можна використовувати — уже віддано, — каже заступник начальника управління вибухотехнічної служби НПУ Дмитро Каракуркчі.

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На одному з полігонів Київщини щодня ліквідовують від 300 до 600 кг вибухонебезпечних предметів. Спершу їх калібрують, обережно складають, присипають землею і далі підривають.

Часто розмінування — це завдання із зірочкою. Якщо в стволі ворожої машини застряг снаряд, щоб не пошкодити все навколо, доводиться підривати усю автівку.

Найскладніша робота — знищення артилерійських боєприпасів. Вони важкі, й уламки розлітаються на велику відстань. Вибухотехнікам доводиться ховатися в бліндаж, щоб їх не зачепило.

Поліційним вибухотехнікам також оглядають житло на деокупованих територіях, бо росіяни, відступаючи, лишали там вибухівку.

Ми знайшли схованку з вибуховою речовиною, яка застосовується для швидкого розмінування місцевості. Вони її просто викинули, завантажилися металом і поїхали.

— Півтори тонни вибухівки, яку ми забрали на користь держави й використовуємо проти російських військових, — каже головний спеціаліст вибухотехнічної служби НПУ Олександр Щербін.

На розмінування України може знадобитися не один рік.

Вибухотехніки невпинно виконують свою роботу в різних областях України. Раніше ми розповідали, як проходить розмінування Чернігівщини.

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