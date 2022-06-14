От Точки-У до Смерчей: как взрывотехники ликвидируют до 600 кг вражеских снарядов за день

С начала полномасштабного вторжения России только взрывотехники, которые служат в полиции, обезвредили 90 тыс. вражеских снарядов по всей территории Украины. Для сравнения, за весь прошлый год это подразделение ликвидировало 3,5 тыс. боеприпасов. Взрывотехники ежедневно подрывают по несколько сотен вражеских снарядов. А в Киевской области до сих пор находят новые.

Авиационные ракеты, неуправляемые реактивные снаряды (применяемые вертолетами), Смерчи с осколком фугасной боевой части, тактические ракетные комплексы Точка-У и артиллерийские боеприпасы — это все находят взрывотехники.

— У нас была задача зачистки мест ведения боевых действий или сосредоточение войск противника. То, что здесь лежит, уже нельзя использовать, а все, что можно использовать — уже отдано, говорит заместитель начальника управления взрывотехнической службы НПУ Дмитрий Каракуркчи.

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На одном из полигонов Киевской области ежедневно ликвидируют от 300 до 600 кг взрывоопасных предметов. Сначала их калибруют, осторожно складывают, присыпают землей и затем взрывают.

Часто разминирование — это задача со звездочкой. Если в стволе вражеской машины застрял снаряд, чтобы не повредить все вокруг, приходится взрывать весь автомобиль.

Самая сложная работа — уничтожение артиллерийских боеприпасов. Они тяжелые и осколки разлетаются на огромное расстояние. Взрывотехникам приходится прятаться в блиндаж, чтобы их не зацепило.

Полицейские взрывотехники также осматривают жилье на деоккупированных территориях, потому что россияне, отступая, оставляли там взрывчатку.

Мы нашли тайник со взрывчатым веществом, который используется для быстрого разминирования местности. Они ее просто выбросили, загрузились металлом и уехали.

— Полторы тонны взрывчатки, которую мы забрали в пользу государства и используем против российских военных, — говорит главный специалист взрывотехнической службы НПУ Александр Щербин.

На разминирование Украины может уйти не один год.

Взрывотехники неустанно выполняют свою работу в разных областях Украины. Ранее мы рассказывали, как проходит разминирование Черниговской области.

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