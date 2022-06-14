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От Точки-У до Смерчей: как взрывотехники ликвидируют до 600 кг вражеских снарядов за день

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2022, 20:30

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