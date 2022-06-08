Яма от детонации российской взрывчатки 3–4 м! Саперы Черниговской области показали свою работу

Саперы Черниговской области продолжают ежедневно прочесывать территории деоккупированных поселков региона. Россияне, отступая, оставили тысячи смертельных “подарков”.

Разминирование Черниговской области

Сейчас больше всего работы возле Ягодного и Ивановки. Там снаряды и мины все еще находят сотнями.

Перед утилизацией взрывоопасных предметов спасатели всегда предупреждают местных жителей. Ведь те еще в состоянии шока после пережитых ужасов оккупации.

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Работы у саперов немало. Боекомплект врагов разлетелся на сотни метров. Больше всего — артиллерийских снарядов и ракет от Градов.

Найти можно много чего. Больше всего — боеприпасы к РСЗО Град и 152 калибр. В Ягодном — мины, гранаты и тому подобное, — рассказывает сапер.

Убегая, оккупанты оставили снаряды посреди лесополос и полей. Снаряды собирают и грузят в спецтранспорт. Для подрыва всех снарядов группа пиротехников выезжает в отдаленную от населенных пунктов лесополосу.

Яма после детонации достигает 3–4 м в глубину. Контролируемые подрывы происходят раз в три дня.

В Черниговской области всего работают почти полсотни пиротехников. Им удалось уничтожить около 27 тысяч боеприпасов. А за последние несколько дней саперы собрали около тонны снарядов россиян.

Саперы говорят, что примерно такой мощности был взрыв в Драматическом театре Мариуполя.

Разминирование Черниговской области не обходится и без пса Патрона.

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