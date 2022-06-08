Вирва від детонації російської вибухівки 3–4 м! Сапери Чернігівщини показали свою роботу

Сапери Чернігівщини продовжують щодня прочісувати території деокупованих селищ регіону. Росіяни, відступаючи, залишили тисячі смертельних “подарунків”.

Розмінування Чернігівщини

Наразі найбільше роботи поблизу Ягідного та Іванівки. Там снаряди та міни досі знаходять сотнями.

Перед утилізацію вибухонебезпечних предметів рятувальники завжди попереджають місцевих. Адже ті досі в стані шоку після пережитих жахіть окупації.

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Роботи у саперів чимало. Боєкомплект ворога розлетівся на сотні метрів. Найбільше — артилерійських снарядів та ракет від Градів.

Знайти можна багато чого. Найбільше — боєприпасів до РСЗО Град та 152 калібр. У Ягідному — міни, гранати тощо, — розповідає сапер.

Тікаючи, окупанти залишили снаряди посеред лісосмуг та полів. Їх збирають та вантажать у спецтранспорт. Для підриву всіх снарядів група піротехніків виїжджає у достатньо віддалену від населених пунктів лісосмугу.

Вирва після детонації виглядає 3–4 м завглибшки. Контрольовані підриви відбуваються раз у три дні.

На Чернігівщині загалом працюють майже півсотні піротехніків. Їм вдалося знищити майже 27 тисяч боєприпасів. А за останні кілька днів сапери назбирали близько тонни снарядів росіян.

Сапери кажуть, приблизно такої потужності був вибух у Драматичному театрі Маріуполя.

Розмінування Чернігівщини не обходиться і без пса Патрона.

Раніше ми розповідали, що побачили журналісти під час розмінування Харківщини.