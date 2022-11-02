Україна

Розмінування можуть тривати десятиріччями! Сапери про наслідки навали окупантів

Оксана Михайлова 02 Листопада 2022, 08:00

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