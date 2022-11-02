Розмінування можуть тривати десятиріччями! Сапери про наслідки навали окупантів

Уже вісім місяців, як російських окупантів вигнали з Київщини.

Та й досі область зачищають від мін і снарядів. На сьогодні 200 тисяч вибухонебезпечних предметів утилізували або ж передали на фронт.

Перевіреної території понад 40 тисяч гектарів. Досі найбільш небезпечні — це лісосмуги, лісові масиви та поля.

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Були випадки, коли просто біля нас, бачачи таблички, що йде розмінування і нас за роботою, люди ідуть у ліси та посадки. Я попередив одного дідуся, куди ви йдете? На що він сказав, що тут все добре, він уже тут 10 разів був — і пішов грибочки збирати, — каже командир групи розмінування Ігор.

Групи з розмінування працюють щодня, вибухи теж жителі області чують майже щодня.

Роботи проводять після опоповіщення мешканців, за погодження всіх інстанцій і під пильною увагою безпосередньо командувача угруповання сил і засобів оборони Києва.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, скільки часу знадобиться на повне розмінування територій.