Разминирование может длиться десятилетиями! Саперы о последствиях нашествия оккупантов

Уже восемь месяцев, как российских оккупантов прогнали из Киевской области.

Но до сих пор область зачищают от мин и снарядов. На сегодняшний день 200 тысяч взрывоопасных предметов утилизировали или передали на фронт.

Проверенной территории более 40 тысяч гектаров. До сих пор наиболее опасны леса, лесные массивы и поля.

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Были случаи, когда прямо у нас, видя таблички о разминировании и нас за работой, люди идут в леса, посадки. Я предупредил дедушку, куда вы идете? На что он сказал, что здесь все хорошо, он уже здесь 10 раз был — и пошел грибочки собирать, — рассказывает командир группы разминирования Игорь.

Группы по разминированию работают каждый день, взрывы тоже жители области слышат почти каждый день.

Работы проводят после оповещения жителей, при согласовании всех инстанций и под пристальным вниманием непосредственно командующего группировкой сил и средств обороны Киева.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, сколько времени уйдет на полное разминирование территорий.