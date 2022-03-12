Ремонтируют сети и убирают несмотря на обстрелы: как работают коммунальные службы во время войны

Работники коммунальных служб — еще одни герои этой войны. Под обстрелами и даже в оккупации они пытаются поддерживать нормальную жизнь городов.

Восстанавливают разбомбленные котельные под сопровождение канонады, чинят сети и даже вывозят мусор.

Именно такие, на первый взгляд, обычные когда-то вещи теперь помогают держаться жителям городов, попавшим под удары россиян.

В Киеве, который оккупанты все пытаются окружить, коммунальщики демонстрируют, что все под контролем. А все сообщения, что чего-то в Киеве не хватает для нормальной работы коммунальщиков, только фейк.

Что касается коммуналки, то Кабмин объяснил, что никаких дополнительных начислений за неуплату не будет.

Однако коммунальщики ежедневно выходят на работу, создают цивилизацию и надежную нормальную жизнь. Поэтому чиновники просят поддержать службы и по возможности оплатить коммунальные платежи.

Однако если тебе сейчас необходима помощь из-за потери работы, читай, как получить 6500 от государства во время войны в качестве поддержки.