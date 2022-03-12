Ремонтують мережі та прибирають попри обстріли: як працюють комунальні служби під час війни

Робітники комунальних служб — ще одні герої цієї війни. Під обстрілами та навіть в окупації, вони намагаються підтримувати нормальне життя міст.

Відновлюють розбомблені котельні під супровід канонади, лагодять мережі та навіть вивозять сміття. Саме такі, здавалося б, звичайні колись речі тепер допомагають триматись жителям міст, які потрапили під удари росіян.

У Києві, який окупанти все намагаються оточити, комунальники демонструють, що все під контролем. А всі повідомлення про те, що чогось у Києві не вистачає для нормальної роботи комунальників, то лише фейк.

Що ж стосується комуналки, то Кабмін пояснив, що жодних додаткових нарахувань за несплату не буде.

Проте комунальники щоденно виходять на роботу, створюють цивілізацію та надійне нормальне життя.

Тому урядовці просять підтримати служби та за можливості сплатити комунальні платежі.

Однак, якщо тобі зараз необхідна допомога через втрату роботи, читай, як отримати 6500 від держави під час війни у якості підтримки.