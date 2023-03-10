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Ирина Цымбал 10 марта 2023, 08:30

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Юные и непобедимые! Украинцы выиграли международные соревнования по робототехнике
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