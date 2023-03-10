Юные и непобедимые! Украинцы выиграли международные соревнования по робототехнике

Укрепляют веру в стабильность не только защитники на фронте, но и наши дети.

Несмотря на войну, они одерживают победы на международных соревнованиях.

Первые ощущения — это шок. Я не могла долго поверить в то, что смогла принести победу. В финале мне попался очень сильный соперник, — рассказывает призер Robotiada 2023 года Ярослава Пикула.

В этом году на ежегодную Robotiada 2023 в Чехию решились поехать две команды из Украины. Обе вернулись победителями. В частности, черкасская команда привезла первое и второе места.

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