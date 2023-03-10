Юні й непереможні! Українці виграли міжнародні змагання з робототехніки

Зміцнюють віру у стабільність не лише захисники на фронті, але й наші діти.

Попри війну вони здобувають перемоги на міжнародних змаганнях.

Перші відчуття — це шок. Я не могла довго повірити в те, що змогла принести перемогу. У фіналі мені трапився дуже сильний суперник, — розповідає призерка Robotiada 2023 Ярослава Пікула.

Цьогоріч на щорічну Robotiada 2023 в Чехію зважились поїхати дві команди з України. Обидві повернулися переможцями. Зокрема, черкаська команда привезла перше і друге місця.

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