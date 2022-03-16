Российские войска превратили в руину одну из школ Харькова

После мощных воздушных атак, которые происходят в Харькове в последние дни, спасатели из-под завалов вытащили уже почти три сотни человек.

К сожалению, 88 из них, по данным ГСЧС, погибли. Сегодня в два ночи город снова дрогнул от мощного взрыва.

Оккупанты превратили в руину одну из харьковских школ. Половины здания – нет.

Это около 800 квадратных метров руины. В момент взрыва в здании школы было два человека – охранник и заместитель директора по учебновоспитательной работе. Они уцелели.

Но уже сегодня утром, не дожидаясь просьб о помощи, туда сошлись родители школьников и учителя — разгребать завалы.