Україна

Російські війська перетворили на руїну одну зі шкіл Харкова

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 16 Березня 2022, 20:20

Більше відео
0:06:43
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Як працює Запорізька АЕС
0:03:46
Святослав Вакарчук відвідав Харків та заспівав у метро
Я сьогодні вперше в житті виступав у метро — Вакарчук про візит до Харкова
0:18:40
Звернення Володимира Зеленського до Конгресу США
Я не бачу іншого сенсу в житті, ніж зупинити смерть: звернення президента Зеленського до Конгресу США
0:07:48
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022
Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня
Дивитись більше

Останні відео
0:06:43
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022

Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Як працює Запорізька АЕС
0:02:44
Російські війська перетворили на руїну одну зі шкіл Харкова
Російські війська перетворили на руїну одну зі шкіл Харкова
0:03:04
Шелтер
Шелтер або терапія сміхом! Прихисток для українців, яким нікуди піти
0:03:46
Святослав Вакарчук відвідав Харків та заспівав у метро
Я сьогодні вперше в житті виступав у метро — Вакарчук про візит до Харкова
0:18:40
Звернення Володимира Зеленського до Конгресу США
Я не бачу іншого сенсу в житті, ніж зупинити смерть: звернення президента Зеленського до Конгресу США
Онлайн-гра для блокування російських сайтів
Ти не гірший(-а) за професійних хакерів! Як проста онлайн-гра наближає Україну до перемоги
0:07:48
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022
Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня
Рада Європи
Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення
Прапор України
За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки
0:02:01
Евакуація
Обстрілюють колони автобусів і точки збору людей! Чому сьогодні зелені коридори можуть не відкритися
Більше відео
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022
Читати далі
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою. Як працює Запорізька АЕС
Шелтер
Читати далі
Шелтер або терапія сміхом! Прихисток для українців, яким нікуди піти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь