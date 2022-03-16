Російські війська перетворили на руїну одну зі шкіл Харкова

Після потужних повітряних атак, що відбуваються у Харкові останніми днями, рятувальники з-під завалів витягли вже майже три сотні людей.

На жаль, 88 з них, за даними ДСНС, загинули. Сьогодні о другій ночі місто знову здригнулося від потужного вибуху.

Окупанти перетворили на руїну одну з харківських шкіл. Половини будівлі – немає. Це зо 800 квадратних метрів руїни.

На момент вибуху у будівлі школи було двоє людей – охоронець та заступник директора з навчально-виховної роботи. Вони вціліли.

Та вже сьогодні зранку, не чекаючи прохань про допомогу, туди зійшлися батьки школярів та вчителі – розгрібати завали.