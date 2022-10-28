Чтобы гнать врага днем и ночью: Вікна-новини открыли сбор на приборы ночного видения для ВСУ

Многие украинцы оставили свои будничные дела и любимую работу 24 февраля, чтобы встать на защиту нашей страны. Такая судьба не обошла и нашего коллегу, редактора программы Вікна-новини Алексея Высоцкого. Он же и муж нашей ведущей новостей Татьяны Высоцкой.

С начала полномасштабной войны Алексей присоединился к 112 бригаде территориальной обороны, ныне в составе Вооруженных Сил Украины.

Он участвовал в ожесточенных боях неподалеку от Гостомеля, а теперь вместе с собратьями находится на передовой. Делится, что враг настолько близко, что порой можно услышать его голос.

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Позиции иногда настолько близко друг от друга, что мы ночью слышим, о чем россияне между собой говорят. Это, конечно, очень познавательно знать, о чем говорит нечисть, но ночью их хотелось бы не только слышать, но и видеть, — говорит Алексей.

Нашим защитникам срочно нужны приборы ночного видения для своевременного обнаружения и обезвреживания оккупантов.

Поэтому Вікна-новини начали сбор денег на 500 тысяч гривен на приборы ночного видения для военнослужащих 112 бригады территориальной обороны.

Как присоединиться к сбору средств от Вікна-новини

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