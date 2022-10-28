Україна

Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 21:00

Більше відео
Харків
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
0:05:43
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні

Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
0:01:57
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Харків
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
0:02:56
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
0:04:03
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:16
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького
Більше відео
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні
Читати далі
Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
Харків
Читати далі
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь