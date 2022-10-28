Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ

Чимало українців полишили свої буденні справи та улюблену роботу 24 лютого, аби стати на захист нашої країни. Така доля не оминула й нашого колегу, редактора програми Вікна-новини Олексія Висоцького. Він же і чоловік нашої ведучої новин Тетяни Висоцької.

З початку повномасштабної війни Олексій долучився до 112 бригади територіальної оборони, що нині у складі Збройних Сил України.

Він брав участь у запеклих боях неподалік Гостомеля, а тепер разом із побратимами знаходиться на передовій. Ділиться, що ворог настільки близько, що часом модна почути його голос.

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Позиції подекуди настільки близько одна від одної, що ми вночі чуємо, про що росіяни між собою розмовляють. Це, звісно, дуже пізнавально знати, про що говорить нечисть, але вночі їх хотілося б не лише чути, а й бачити, — говорить Олексій.

Нашим захисникам терміново потрібні прилади нічного бачення задля вчасного виявлення та знешкодження окупантів.

Тому Вікна-новини розпочали збір грошей на 500 тисяч гривень на прилади нічного бачення для військовослужбовців 112 бригади територіальної оборони.

Як долучитись до збору коштів від Вікна-новини

Посилання на Монобанку

Номер картки банки: 5375 4112 0009 7827

ПриватБанк: 5363 5420 1940 9318

PayPal fufic31@gmail.com

Змінила свою професію і Катерина Матвієнко, яка колись була шеф-кухаркою. Читай історію Кет, яка покинула улюблену роботу й пішла на фронт.

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