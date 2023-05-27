Село Дачное поражает несокрушимостью! Вместо разрушенной школы обустроили социальный уголок

Разрушен дом культуры, повреждена школа и почти три сотни домов. Село Дачное — одно из самых пострадавших в Одесском районе. Община постоянно страдает от вражеских ракетных ударов. Две недели назад обломки российского Х-22 разрушили несколько частных домов. И это при том, что село до сих пор приходит в себя от пережитого год назад.

Дочери Елены, как и почти две тысячи детей общины, уже больше года не ходят на учебу. И не потому, что нет укрытия, а потому, что их школа пострадала от ракетного удара.

Обычно жить мы уже не можем. Потому что у нас разрушена школа, очень хорошая школа. Дети должны ходить в школу. Иметь школу, которая находится возле дома, и в нее не ходить — это очень тяжело, — рассказывает мать Елена Титова-Дибривна.

Эта школа разрушена при большом ударе по селу почти год назад. Здесь уже установили окна, и частично устранили повреждения. Но нужен капитальный ремонт, говорит директор.

Из соображений безопасности в общине не работает ни одна из четырех школ, закрыты и детсады. Чтобы улучшить психологическое состояние детей, в доме культуры с помощью общественных организаций обустроили социальный уголок. Здесь есть комната отдыха и школьный класс.

Уже в сентябре здание культуры сможет принять постояльцев. Между тем, жители общины продолжают восстанавливать свои дома и ждут обустройства укрытий в учебных заведениях. Чтобы 1 сентября за парты смогли сесть первоклассники и выпускники. А это около 800 детей.

Напомним, ранее мы рассказывали о школе безопасности для родителей от Антошки, которая стартует в Украине.

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