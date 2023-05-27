Село Дачне вражає незламністю! Замість зруйнованої школи облаштували соціальне містечко

Зруйнований будинок культури, пошкоджена школа та майже три сотні осель. Село Дачне — одне із найбільш постраждалих в Одеському районі. Громада постійно потерпає від ворожих ракетних ударів. Два тижні тому уламки російської Х-22 понівечили кілька приватних будинків. І це при тому, що село досі оговтується від пережитого рік тому.

Доньки Олени, як і майже дві тисячі дітей громади, вже понад рік не ходять на навчання. І не тому, що немає укриття, а тому, що їхня школа постраждала від ракетного удару.

Нормально жити ми вже не можемо. Тому що в нас зруйнована школа, дуже гарна школа. Діти повинні ходити до школи. Школа розташована біля будинку, і в неї не ходити — це надзвичайно важко, — розповідає багатодітна мати Олена Титова-Дібрівна.

Ця школа зруйнована під час найбільшого удару по селу майже рік тому. Тут уже встановили вікна й частково усунули пошкодження. Але потрібен капітальний ремонт, каже директорка.

З міркувань безпеки в громаді не працює жодна з чотирьох шкіл, закриті й дитсадки. Аби покращити психологічний стан дітей, у будинку культури за допомогою громадських організацій облаштували соціальне містечко. Тут є кімната відпочинку та шкільний клас.

Вже у вересні будинок культури зможе прийняти постояльців. Тим часом жителі громади продовжують відновлювати свої будинки та чекають на облаштування укриттів у навчальних закладах. Аби 1 вересня за парти змогли сісти першачки та випускники. А це майже 800 дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про школу безпеки для батьків, яка стартує в Україні.

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