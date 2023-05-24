Пережила фашистів, але не росіян… Жахлива історія школи у Сумській області

Есманська громада на Сумщині щодня потрапляє в оперативні зведення. Росіяни гатять по ній з різної зброї, адже спільний кордон із Росією у громади — 74 кілометри.

І якщо раніше через нього ходили у гості та на закупи, то вже понад рік із боку сусідів триває божевілля. Колишні “брати” масово знищують школи та житлові будинки, тож люди змушені ховатися по підвалах.

Ганна Миколаївна показує нам, на що росіяни торік перетворили заклад, у якому вона багато років пропрацювала директором. На розбомблені українські школи важко дивитися без сліз, особливо коли знаходиш серед каменюк особисті речі. Наприклад, конспект учителя чи підручник з літератури.

Школа пережила німців, часи розпаду СРСР, кілька років тому її відремонтували, утеплили, вона була як новенька — одна із найкращих у регіоні. Та росіяни торік били по ній ракетами. Тепер руйнують Градами.

— Тоді вони точково робили це, зараз роблять як попало, куди попало.

Діти навчаються онлайн. У школу не ризикуємо. Вони навіть у центр не ходять, бояться, — розповідає директорка школи Ганна Чмирькова.

До кордону тут менше 5 кілометрів, а є села взагалі “на нулі”. Поки сусід активний, відбудовувати школу не будуть. Лише плівкою затягли вікна, аби не затікало всередину. Ті, хто лишився, нині об’єднані єдиною мрією: вигнати росіян із наших земель. Бо якщо досі хтось тішив себе ілюзіями про братерство, нині таких майже не лишилося.

Детальніше дивись у репортажі Ольги Чайко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як окупанти вбивають енергетиків у Сумській області.

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