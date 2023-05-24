Украина

Пережила фашистов, но не россиян… Жуткая история школы в Сумской области

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 24 мая 2023, 08:00

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Бюрократический ад закончился? Как экспорт дронов из Польши в Украину стал проще
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Информационные манипуляции россиян и переполненные больницы: карта боевых действий в Украине 24 мая в режиме онлайн

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