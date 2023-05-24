Пережила фашистов, но не россиян… Жуткая история школы в Сумской области

Эсманская община в Сумской области ежедневно попадает в оперативные сводки. Россияне стреляют по ней из разного оружия, ведь общая граница с Россией у общины — 74 километра.

И если раньше через нее ходили в гости и на закупки, то уже больше года со стороны соседей продолжается безумие. Бывшие “братья” массово уничтожают школы и жилые дома, поэтому люди вынуждены прятаться по подвалам.

Анна Николаевна показывает нам, во что россияне в прошлом году превратили заведение, в котором она много лет проработала директором. На разбомбленные украинские школы тяжело смотреть без слез, особенно когда находишь среди руин личные вещи. Например, конспект учителя или чей-то учебник по литературе.

Школа пережила немцев, времена распада СССР, несколько лет назад ее отремонтировали, утеплили, была как новенькая — одна из лучших в регионе. Но по ней россияне в прошлом году били ракетами. Теперь разрушают Градами.

— Тогда они точечно делали это, сейчас как попало, куда попало (стреляют).

Дети учатся онлайн. В школу не рискуем. Они даже в центр не ходят, боятся, — рассказывает директор школы Анна Чмырькова.

До границы здесь меньше 5 километров, а есть села вообще “на нуле”. Пока сосед активен, восстанавливать школу не будут. Только пленкой закрыли окна, чтобы не затекало внутрь. Те, кто остался, сейчас объединены единственной мечтой: выгнать россиян с наших земель. Ибо если до сих пор кто-то тешил себя иллюзиями братства, сейчас таких почти не осталось.

Подробнее смотри в репортаже Ольги Чайко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как оккупанты убивают энергетиков в Сумской области.

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