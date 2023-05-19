Оккупанты убивают энергетиков! РФ обстреляла Сумскую область 19 мая — последствия

Российские оккупанты продолжают вести новую воздушную кампанию, в соответствии с которой ежедневно обстреливают украинские мирные города. Но этим они только подтверждают свою принадлежность к террористам.

Так, 19 мая, в полдень российские оккупанты обстреляли Юнаковскую общину Сумской области.

По данным Сумыоблэнерго, в результате вражеской атаки беспилотниками погибли три работника при поиске места повреждения воздушной линии.

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

В ведомстве сообщают, что около 11 ч. 45 мин. 19 мая 2023 года оккупанты применили запрещенные международным правом методы ведения войны и поразили автомобиль Сумыоблэнерго.

Водитель и два электромонтера получили ранения, несовместимые с жизнью.

Также сегодня россияне совершили массированную атаку по всей территории Украины. Читай о последствиях ночной атаки по украинским городам 19 мая.

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