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Оккупанты убивают энергетиков! РФ обстреляла Сумскую область 19 мая — последствия

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 мая 2023, 17:58
обстріл Сумської області
Фото: Facebook

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