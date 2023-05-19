Российские военные однозначно выбрали новую тактику: каждую ночь терроризируют мирное население Украины, выпуская десятки ракет и дронов.

Но, как и в песне, стоит только “печекати цей дощ”. Российские ракеты рано или поздно закончатся, а нам свое делать.

Обстрел Кривого Рога

Ночью, около пол второго ночи, в Кривом Роге раздались громкие взрывы. По состоянию на данный момент, ситуация, по словам председателя Днепропетровской ОВА, контролируемая.

Александр Вилкул также сообщил подробности о последствиях ночной атаки по Кривому Рогу.

Около 01:30 ночи произошла атака россиян на территорию одного из промышленных предприятий Кривого Рога. Четыре попадания, разрушения значительные.

Известно, что в результате российской атаки пострадали два человека: женщина 1959 года рождения — в тяжелом состоянии, госпитализирована в больницу, и 45-летний мужчина — ранения были легкие, помощь оказали на месте.

Пожар на месте попадания локализован, ликвидация продолжается.

Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в нашем городе работают стабильно, — сообщает глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

От Кривого Рога до Львова! Последствия ночной атаки по Украине 19 мая по городам / 4 Фотографии

Воздушная атака по Киеву

За 19 дней мая столица выдерживает уже десятую воздушную атаку россиян. Сегодня ночью враг атаковал украинский Киев из БПЛА типа Shahed.

Глава КМВА Сергей Попко сообщил, что это была атака в несколько волн с короткими интервалами между обстрелами и объяснил, что такими нападками агрессор пытается истощить нашу ПВО и психологически влиять на гражданское население.

— Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены! — отметил Попко.

Также Сергей Попко напомнил, насколько важно соблюдение правил безопасности во время воздушной тревоги и подчеркнул жителям направляться к укрытию во время ее объявления.

Ситуация в Ровенской области

В Ровенской области также было громко. Около 2:30 там раздались первые взрывы.

К счастью, силы ПВО умело отработали по всем целям врага, так сообщает председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Тревога в области продолжалась более четырех часов.

В Ровенской области попаданий не зафиксировано. Спасибо силам ПВО! — отмечает Коваль.

Ситуация в Николаевской области

Николаев и область также удерживают фронт, отражают все атаки врага.

По состоянию на восемь утра глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об уничтожении трех российских крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

19 мая, в 03:50 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Разрушений и пострадавших нет.

— Также сегодня ночью, в 02:00 вражеским обстрелам подверглось агропредприятию одного из населенных пунктов Степовской общины. В результате чего повреждена техника и здание предприятия. Кроме того, взрывной волной повреждены учебное заведение и частные дома. Пострадавших нет, — пишет Ким.

В течение ночи силы ПВО в разных областях уничтожили 16 дронов и три ракеты, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Понять новую тактику россиян можно, взглянув на актуальную карту боевых действий. Смотри, какая ситуация на фронте и что делают оккупанты на наших территориях.

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