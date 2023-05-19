Украина

Угрожают, раздают паспорта и крадут церкви? Да, это оккупанты! Карта боевых действий в Украине 19 мая в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 мая 2023, 07:00
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