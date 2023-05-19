Угрожают, раздают паспорта и крадут церкви? Да, это оккупанты! Карта боевых действий в Украине 19 мая в режиме онлайн

Продолжаются 450 сутки полномасштабной войны, а вместе с тем, не прекращаются как битвы на карте боевых действий, так и воровство. Но кроме людей, российские оккупанты не гнушаются похищать и церковные реликвии.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, на временно оккупированной территории Запорожской области РФ силой “интегрирует” епархии УПЦ в российскую церковь.

Также захватчики пытаются заставить мирное население захваченных населенных пунктов получать российские паспорта. Но свободу не отнимешь силой. Ее только добывают в бою.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские власти, вероятно, силой “интегрируют” епархии Украинской православной церкви на оккупированной территории Запорожской области в рамках более широкой кампании религиозных преследований на оккупированной территории Украины.

Ранее эксперты сообщали о религиозных гонениях РФ на оккупированных территориях Украины, включая задержание или убийство по меньшей мере 29 украинских священнослужителей или религиозных лидеров с начала полномасштабной войны.

В то же время, на территории РФ продолжается борьба за власть. Так, аналитики отмечают, что российские силовики, вероятно, пытаются дать сигнал Пригожину, что он должен прекратить свои политические амбиции в России.

Кроме того, Кремль обвинил в государственной измене троих российских ученых-разработчиков гиперзвуковых ракет.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течении прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Великая Новоселка. Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и совершил артобстрелы населенных пунктов. Среди них Бурлацкое Донецкой области, Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степовое, Каменское и Плавни Запорожской области, а также Херсон.

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