Україна

Погрожують, роздають паспорти та крадуть церкви? Так, це окупанти! Карта бойових дій в Україні 19 травня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Травня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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