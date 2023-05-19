Погрожують, роздають паспорти та крадуть церкви? Так, це окупанти! Карта бойових дій в Україні 19 травня в режимі онлайн

Триває 450 доба повномасштабної війни, а разом з тим не припиняються як битви на карті бойових дій, так і крадіжки. Та окрім людей, російські окупанти не бояться викрадати й церковні святині.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, на тимчасово окупованій території Запорізької області РФ силоміць “інтегрує” єпархії УПЦ до російської церкви.

Так само загарбники намагаються змусити мирне населення захоплених населених пунктів отримувати російські паспорти. Та свободу не забереш силою. Її лише виборюють в бою.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська влада, ймовірно, силою “інтегрує” єпархії Української православної церкви на окупованій території Запорізькій області в рамках ширшої кампанії релігійних переслідувань на окупованій території України.

Раніше експерти повідомляли про релігійне гноблення РФ на окупованих територіях України, включаючи затримання або вбивства щонайменше 29 українських священнослужителів або релігійних лідерів з початку повномасштабної війни.

Водночас на території РФ продовжується боротьба за владу. Так, аналітики зазначають, що російські силовики, ймовірно, намагаються дати сигнал Пригожину, що він повинен припинити свої політичні амбіції в Росії.

Крім того, Кремль звинуватив у державній зраді трьох російських вчених-розробників гіперзвукових ракет.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та здійснив артобстріли населених пунктів. Серед них Бурлацьке Донецької області, Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.

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Російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, зокрема Генічеського району. Так, погрожуючи депортацією, окупанти змушують громадян України отримувати російські паспорти.

До окремих населених пунктів Каховського району прибула жива сила противника. Загарбники розміщуються не лише у вільні будинки, а й заселяються в оселі де наразі проживають мирні мешканці. Людям, які обурюються, погрожують виселенням.

Останнім часом противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється вмісту телефонів.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних БПЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.

Водночас у Криму стає дедалі неспокійніше. Читай, як у ГУР прокоментували вибухи на залізниці в Криму та нарощення ворожої військової техніки.

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