Російські військові однозначно обрали нову тактику: щоночі тероризують мирне населення України, випускаючи десятки ракет та дронів.

Але, як то співається, варто лиш “перечекати цей дощ”. Російські ракети рано чи пізно скінчаться, а нам своє робити.

Обстріл Кривого Рогу

Вночі, близько пів на другу ночі, у Кривому Розі пролунали гучні вибухи. Станом на зараз, ситуація, за словами голови Дніпропетровської ОВА, контрольована.

Олександр Вілкул також повідомив подробиці про наслідки нічної атаки на Кривий Ріг.

Близько 01:30 ночі сталася атака росіян на територію одного з промислових підприємств Кривого Рогу. Чотири влучання, руйнування значні.

Відомо, що внаслідок російської атаки постраждали двоє людей: жінка 1959 року народження — у важкому стані, госпіталізована до лікарні, та 45-річний чоловік — поранення були легкі, допомогу надали на місці.

Пожежу на місці влучання локалізовано, ліквідація триває.

Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в нашому місті працюють стабільно, — повідомляє голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Від Кривого Рогу до Львова! Наслідки нічної атаки по Україні 19 травня по містах / 4 Фотографії

Повітряна атака по Києву

За 19 днів травня столиця витримує уже десяту повітряну атаку росіян. Сьогодні вночі ворог атакував український Київ БПЛА типу Shahed.

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що це був напад у кілька хвиль з короткими інтервалами між атаками та пояснив, що такими нападами агресор намагається виснажити нашу ППО й психологічно впливати на цивільне населення.

— Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! — зазначив Попко.

Також Сергій Попко нагадав, наскільки важливим є дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги та наголосив мешканцям прямувати до укриття під час її оголошення.

Ситуація на Рівненщині

На Рівненщині також було гучно. Близько 2:30 там пролунали перші вибухи.

На щастя, сили ППО вправно відпрацювали по всім цілям ворога, — так повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Тривога в області тривала понад чотири години.

На Рівненщині влучань не зафіксовано. Дякуємо силам ППО! — зазначає Коваль.

Ситуація на Миколаївщині

Миколаїв та область також тримають фронт, відбивають всі атаки ворога.

Станом на восьму ранку голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про збиття трьох російських крилатих ракет морського базування типу Калібр.

19 травня, о 03:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

— Також сьогодні вночі, о 02:00 ворожих обстрілів зазнало агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади. Внаслідок чого пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки. Постраждалих немає, — пише Кім.

Протягом ночі сили ППО в різних областях знищили 16 дронів та три ракети, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зрозуміти нову тактику росіян можна, якщо поглянути на актуальну карту бойових дій. Дивись, яка ситуація на фронті та що роблять окупанти на наших територіях.

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