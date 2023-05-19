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Нова атака безпілотниками: що відомо про вибухи у Львові

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Травня 2023, 08:36
Вибухи у Львові сьогодні 19 травня 2023
Фото: Unsplash

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