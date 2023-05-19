Нова атака безпілотниками: що відомо про вибухи у Львові

Російська Федерація не перестає щоночі атакувати мирне населення України. Окупанти намагаються виявити та виснажити українську ППО та завдати якомога більшої шкоди.

У ніч проти 19 травня Росія атакувала Львів та область, про це повідомили у Львівській ОВА.

Вибухи у Львові та області сьогодні: що відомо

У ніч проти 19 травня по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Під час цієї повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи. Місцеві повідомляли також про вибухи у Львові.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що між 04:00 та 05:00 Львівську область атакували дрони Shahed. Спрацювали сили й засоби нашої ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Очільник Львова Андрій Садовий уточнив, що ворог мав на меті атакувати обʼєкт критичної інфраструктури міста.

Російські військові щодня обстрілюють різні регіони України. Раніше ми розповідали про вибухи у Харківській області. Читай про наслідки обстрілу за посиланням.

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