Новая атака беспилотниками: что известно о взрывах во Львове

Российская Федерация не перестает каждую ночь атаковать мирное население Украины. Оккупанты пытаются выявить и истощить украинскую ПВО и нанести как можно больший вред.

В ночь на 19 мая Россия атаковала Львов и Львовскую область, об этом сообщили во Львовской ОВА.

Взрывы во Львове сегодня: что известно

В ночь на 19 мая по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время этой воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Местные жители сообщали также о взрывах во Львове.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что между 04:00 и 05:00 Львовскую область атаковали дроны Shahed. Сработали силы и средства нашей ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава Львова Андрей Садовый уточнил, что целью врага было атаковать объект критической инфраструктуры города.

Российские военные ежедневно обстреливают разные регионы Украины. Ранее мы рассказывали о взрывах в Харьковской области. Читай о последствиях обстрелов по ссылке.

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