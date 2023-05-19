Окупанти вбивають енергетиків! РФ обстріляла Сумську область 19 травня — наслідки

Російські окупанти продовжують вести нову повітряну кампанію, відповідно до якої щоденно обстрілюють українські мирні міста. Та цим вони лише підтверджують свою приналежність до терористів.

Так, 19 травня, опівдні російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області.

За даними Сумиобленерго, внаслідок ворожої атаки безпілотниками загинуло троє працівників товариства під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

У відомстві повідомляють, що близько 11 год 45 хв 19 травня 2023 року окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та уразили автомобіль Сумиобленерго.

Водій та два електромонтери отримали поранення, несумісні з життям.

Також сьогодні росіяни здійснили масовану атаку по всій території України. Читай про наслідки нічної атаки по українських містах 19 травня.

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