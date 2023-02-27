Школа мечты! В Ужгороде действует бесплатное пространство для обучения школьников

Качественное образование во время войны. В Ужгороде действует бесплатное пространство для обучения школьников вынужденных переселенцев.

В немалом и безопасном помещении учащиеся от пятого до 11 классов, которые учатся онлайн в своих школах на оккупированных территориях или там, где идут активные боевые действия, приходят сюда и присоединяются к онлайн-урокам.

Или полноценно учатся здесь – во вторую смену. В образовательном хабе всегда есть свет и интернет. С детьми работает психолог. Ученикам здесь интересно. Говорят, это школа их мечты.

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Нам очень помогают с уроками. Например, тему, которую нам там в школе не объяснили, могут объяснить здесь, — рассказывает семиклассница Мария Ярошенко.

Качественное образование сейчас нужно как никогда — утверждают в образовательном хабе. Потому что эти дети после победы будут восстанавливать нашу страну.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работает школа для переселенцев в Румынии.