Школа мрії! В Ужгороді діє безкоштовний простір для навчання школярів

Якісна освіта під час війни. В Ужгороді діє безкоштовний простір для навчання школярів вимушених переселенців.

У чималому й безпечному приміщенні учні від п’ятого до 11 класів, що навчаються онлайн у своїх школах на окупованих територіях або там, де йдуть активні бойові дії, приходять сюди й приєднуються до онлайн-уроків.

Або ж повноцінно навчаються тут – у другу зміну. В освітньому хабі завжди є світло й інтернет. З дітьми працює психолог. Учням тут цікаво. Кажуть – це школа їхньої мрії.

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Нам дуже допомагають з уроками. Наприклад, тему, яку нам там у школі не пояснили, то можуть пояснити тут, — розповідає семикласниця Марія Ярошенко.

Якісна освіта нині потрібна як ніколи — твердять в освітньому хабі. Бо ці діти після перемоги відбудовуватимуть нашу країну.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як працює школа для переселенців у Румунії.