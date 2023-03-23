Сменила профессию, шьет одежду для животных и донатит! История переселенки из Николаевской области

В Ровно переселенка из Николаевской области сменила профессию и шьет одежду для животных, а часть заработанных денег донатит для военных.

Женщина всю свою сознательную жизнь шьет. После переезда в Ровно все изменилось, теперь она создает одежду для четверолапых.

Она начала шить и расцвела. Она начала общаться с людьми, – рассказывает дочь Ирина Морозова.

В среднем комплект одежды мастерица шьет два дня и стоит от четырехсот до шестисот гривен. Часть заработанного семьи отдает для военных.

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До войны я шила своей собаке первый комбинезон и единственный, сшила за месяц до начала войны. Я очень долго моделировала, придумывала…, – рассказывает переселенка Анна Морозова.

За работой Анна отвлекается от тяжелых мыслей, каждый день мечтает вернуться домой.

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