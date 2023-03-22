Иди за мной! Невероятная история спасения женщины с помощью дрона

Иди за мной — так харьковские следователи назвали историю, которая в очередной раз доказывает низость российской армии, и в то же время демонстрирует изобретательность украинских военных. Военнослужащие ВСУ провели блестящую операцию по спасению женщины — вывели ее с места обстрела с помощью дрона, на котором прикрепили бумажку с надписью “Иди за мной”.

История спасения женщины с помощью дрона с надписью Иди за мной

Эта история произошла прошлым летом возле Изюма — российские военные расстреляли из крупнокалиберного пулемета автомобиль с мирными людьми. А тяжелораненого мужчину россияне бросили в овраг.

Прокуратура Харьковской области показывает запись, как без тени сожаления российский военный сообщает жене об ужасном преступлении — как он убил украинцев. Легковой автомобиль, в котором ехали Андрей и его гражданская жена Валерия, случайно заехал на оккупированную территорию.

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Они хотели забрать из Бахмута родных, однако вблизи Великой Камышевахи их расстреляли.

Мы когда доехали до перекрестка, начались взрывы, мы не понимали, что происходит, — вспоминает Валерия.

От вражеской армии до позиций ВСУ два километра, в это время территорию исследовал дрон — украинский разведчик видел через видеокамеру, как россияне расстреливают машину. Женщина с мужчиной выбежали, искали укрытие, потом снова огонь, они пытались уехать, однако авто не завелось.

Я кричала, махала пакетом, помогите! Мы кричали, что гражданские, это было видно, — говорит Валерия.

Канонады не прекращались. Андрея тяжело ранили в ногу, спину и голову, количество крови вокруг него увеличивалось. Женщина принялась перевязывать его одеждой, а затем снова начался обстрел. Разведчик все это видел через камеру дрона и пытался помочь.

Дроном он указывал женщине направление движения, однако она стояла на коленях и умоляла о помощи. Тогда армеец написал записку, прикрепил к дрону и отправил его к женщине.

Квадрокоптер что-то показывал мне, я не понимала и он улетел. А потом через две минуты, он прилетел ко мне с запиской “Иди за мной”, — рассказывает Валерия.

И женщина пошла за дроном. Забрать мужа возможности не было. Когда Валерия приближалась к позициям ВСУ, из кустов вылезли россияне, схватили мужчину без сознания и бросили в овраг. Андрей пролежал там 30 часов и чудом выжил.

Мужчина пришел в себя от дождя и ощущения холода. Увидел свою расстрелянную машину и лег в багажник. Вскоре он нашел силы дойти до позиций ВСУ. Летом харьковские следователи зарегистрировали уголовное дело. Главный вопрос — кто этот циничный убийца — не давал покоя полицейским.

И на след вывел его же длинный язык. Он сам признался, что расстрелял мужчину, а потом радовался: с тех пор как пришел убивать украинцев, в семье стало больше денег.

Преступника установили — это 26-летний москвич Клим Кержаев, старший лейтенант, командир БМП, из которой расстреляли людей. Местные жители узнали его на фото из соцсетей. К тому же хранили фотографии россиян, которые на тот момент квартировались в Большой Камышевахе, на них был и Кержаев.

Прокуратура заочно объявила подозрение Кержаеву, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков убежден, что оккупанту не будет покоя ни в Украине, ни за рубежом.

Своеобразное наказание Кержаев уже получил, говорят правоохранители — он ранен, однако пока не смертельно.

Раньше мы рассказывали, как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте.

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