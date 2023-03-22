Йди за мною! Неймовірна історія порятунку жінки за допомогою дрона

Йди за мною — так харківські слідчі назвали історію, яка вкотре доводить ницість російської армії, і водночас демонструє винахідливість українських військових. Військовослужбовці ЗСУ провели блискучу операцію з порятунку жінки — вивели її з місця обстрілу за допомогою дрона, на якому прикріпили папірець з написом “Йди за мною”.

Історія порятунку жінки за допомогою дрона з написом Йди за мною

Ця історія трапилася минулого літа на Ізюмщині — російські військові розстріляли з крупнокаліберного кулемета автомобіль з мирними людьми. А важкопораненого чоловіка росіяни кинули в яр.

Прокуратура Харківщини показує запис, як без тіні жалю російський військовий повідомляє дружині про жахливий злочин — як він убив українців. Легковий автомобіль, у якому їхали Андрій та його цивільна дружина Валерія, випадково заїхав на окуповану територію.

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Вони хотіли забрати з Бахмуту рідних, однак поблизу Великої Комишувахи їх розстріляли.

Ми коли доїхали до перехрестя, почалися вибухи, ми не розуміли, що відбувається, — згадує Валерія.

Від ворожої армії до позицій ЗСУ два кілометри, в цей час територію пильнував дрон — український розвідник бачив через відеокамеру, як росіяни розстрілюють машину. Жінка з чоловіком вискочили, шукали укриття, потім знову вогонь, вони намагалися втекти, однак авто не завелось.

Я кричала, махала пакетом, допоможіть! Ми кричали, що цивільні, це було видно, — каже Валерія.

Канонада не припинялися. Андрія важко поранили в ногу, спину і голову, кількість крові довкола нього збільшувалася. Жінка почала перев’язувати його одягом, а потім знову почався обстріл. Розвідник усе це бачив через камеру дрона і намагався допомогти.

Дроном він вказував жінці напрямок руху, однак вона стояла на колінах і благала про допомогу. Тоді армієць написав записку, прикріпив до дрона і відправив його до жінки.

Квадрокоптер щось показував мені, я не розуміла і він полетів. А потім через хвилини дві, він прилетів до мене із запискою “Йди за мною”, — розповідає Валерія.

І жінка пішла за дроном. Забрати чоловіка змоги не було. Коли Валерія наближалася до позицій ЗСУ, з кущів вилізли росіяни, схопили непритомного чоловіка і кинули в яр. Андрій пролежав там 30 годин і дивом вижив.

Чоловік прийшов до тями від дощу та відчуття холоду. Побачив свою розстріляну машину та ліг у багажник. Невдовзі він знайшов сили дійти до позицій ЗСУ. Влітку харківські слідчі зареєстрували кримінальне провадження. Головне питання — хто цей цинічний вбивця — не давало спокою поліцейським.

І на слід вивів його ж довгий язик. Він сам зізнався, що розстріляв чоловіка, а потім радів: відколи прийшов вбивати українців, у родині побільшало грошей.

Злочинця встановили — це 26-річний москвич Клим Кержаєв, старший лейтенант, командир БМП, з якої розстріляли людей. Місцеві жителі впізнали його на фото з соцмереж. До того ж зберігали фотографії росіян, які на той момент квартирувалися у Великій Комишувасі, на них був і Кержаєв.

Прокуратура заочно оголосила Кержаєву підозру, йому загрожує до 15 років в’язниці. Прокурор Харківщини Олександр Фільчаков переконаний — окупанту не буде спокою ні в Україні, ні за кордоном.

Своєрідне покарання Кержаєв уже отримав, кажуть правоохоронці — його поранено, однак поки не смертельно.

Раніше ми розповідали, як підліток вижив після обстрілу будинку в Бахмуті.

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