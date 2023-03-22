Люди

Горіла машина і люди в ній! Неймовірна історія бойової медикині, яка вивозила поранених та сама отримала поранення

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 22 Березня 2023, 07:00
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