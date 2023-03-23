Змінила фах, шиє одяг для тварин та донатить! Історія переселенки з Миколаївщини

У Рівному переселенка з Миколаївщини змінила фах і шиє одяг для тварин, а частину зароблених грошей донатить для військових.

Жінка все своє свідоме життя шиє. Після переїзду в Рівне все змінилось, тепер вона створює одяг для чотирилапих.

Вона почала шити та розквітла. Вона почала спілкуватись з людьми, – розповідає донька Ірина Морозова.

У середньому комплект одягу майстриня шиє два дні та коштує він від чотирьохсот до шестисот гривень. Частину заробленого родина віддає для військових.

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До війни я шила своїй собаці перший комбінезон і єдиний, пошила за місяць до початку війни. Дуже довго моделювала, придумувала…, – розповідає переселенка Анна Морозова.

За роботою Анна відволікається від важких думок, щодня мріє повернутись додому.

Йди за мною! Неймовірну історію порятунку жінки за допомогою дрона дивись у нашому матеріалі.

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