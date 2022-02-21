Аргентина задыхается от дыма и огня: как стихия атакует мир

Почти две сотни считаются пропавшими. В городе Петрополис, который стал эпицентром непогоды, продолжаются поисково-спасательные работы.

Наводнение и оползень накрыли Бразилию на прошлой неделе. Это второй мощный удар стихии по стране с начала года.

Аргентина задыхается от дыма и огня. Там горит Национальный парк Ибера. В огне 800 тысяч га леса. Пламя идет с невиданной скоростью.

Огонь один за другим проглатывает целые массивы деревьев. На территории, где свирепствует стихия, обитают редкие виды животных и птиц.